انتهت بلدية محافظة القريات من إنشاء سارية علم في موقع إستراتيجي على مدخل المحافظة الغربي.

وأوضح لـ«عكاظ» رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنه قامت بلدية المحافظة بإنشاء سارية علم يبلغ ارتفاعها 40 مترا وتحمل علم المملكة العربية السعودية بمقاس 10 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، المصنوع من أجود أنواع القماش المقاوم للتغيرات الجوية. وأضاف أنه تم العمل على موقع مميز ما زاد العمل جمالا وروعة، إذ وضعت السارية في أعلى المنطقة المرتفعة على مدخل القريات الغربي، حتى تكون بارزة ومطلة من المدخل الرئيسي للمحافظة، وحتى يشاهدها الجميع من أبعد المسافات.

وأكد المهندس الشمري أن هذا العمل أقل ما يمكن أن يقدم للوطن الغالي والمساهمة من خلاله في تعزيز الولاء للقيادة والانتماء للراية، وتعبيرا عن الفخر والاعتزاز بوطن العطاء والنماء. مشيراً إلى أن مشروع السارية جرى البدء فيه وتم تثبيت السارية ورفع العلم، وسيتم زرع إضاءة كاشفة أسفل السارية، وتوجيهها للأعلى، حتى يكون أكثر جمالا ووضوحا، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، ولأمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، لدعمهما المباشر لكافة مشاريع المحافظة وتوجيهاتهما الدائمة.

وفي سياق متصل، بدأ الناس بالتوافد إلى منطقة سارية العلم لالتقاط أجمل الصور والاستمتاع بمنظر العلم، وهو يرفرف خفاقا عاليا في سماء المحافظة، مباركين هذه الخطوة الرائعة للبلدية.