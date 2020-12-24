وجّه رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بتمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا غير مدفوعة الرسوم، المتاحة بجميع كليات الجامعة في درجتي الماجستير والدكتوراه حتى (السبت) 25 جمادى الأولى الجاري.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع، أن التمديد جاء نظراً لكثرة الطلبات الواردة إلى عمادة الدراسات العليا بتمديد فترة القبول، وبناءً على رغبة كثير من الطلاب والطالبات خريجي هذا الفصل في التقدم على برامج الدراسات العليا ممن لم تظهر نتائجهم، ولم يتسلموا وثائقهم حتى الآن، وللاطلاع على البرامج المتاحة، وشروط القبول، يمكن زيارة الرابط: http://www.kku.edu.sa/ar/node/100562