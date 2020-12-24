تطعيم أول مواطن ستيني في جدة بلقاح كورونا
تطعيم أول مواطن ستيني في جدة بلقاح كورونا
ابتهاج أول مواطن يتلقى لقاح كورونا في جدة بعد التطعيم
ابتهاج أول مواطن يتلقى لقاح كورونا في جدة بعد التطعيم
عدد من المسجلين في الموقع المخصص للتعطيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
عدد من المسجلين في الموقع المخصص للتعطيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
أفراد من «الصحة» في موقع التطعيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
أفراد من «الصحة» في موقع التطعيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
منسوبتان من «الصحة» في موقع التطعيم (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
منسوبتان من «الصحة» في موقع التطعيم (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة مبتهجة بعد التطعيم
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة مبتهجة بعد التطعيم
تطعيم أول مواطن بلقاح كورونا في جدة
تطعيم أول مواطن بلقاح كورونا في جدة
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة تبتهل بالدعاء
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة تبتهل بالدعاء
إهداء وردة لأول مواطنة تتلقى التطعيم بلقاح كورونا في جدة
إهداء وردة لأول مواطنة تتلقى التطعيم بلقاح كورونا في جدة
غرف مخصصة للتطعيم بلقاح كورونا في جدة
غرف مخصصة للتطعيم بلقاح كورونا في جدة
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حسين هزازي (جدة) h_hzazi@ (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)

وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فايروس كورونا المستجد.

ورصدت «عكاظ» لحظات بدء كوادر وزارة الصحة تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا «كوفيد-19» في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.