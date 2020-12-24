وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فايروس كورونا المستجد.

ورصدت «عكاظ» لحظات بدء كوادر وزارة الصحة تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.



وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا «كوفيد-19» في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.











