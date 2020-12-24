تطعيم أول مواطن ستيني في جدة بلقاح كورونا
ابتهاج أول مواطن يتلقى لقاح كورونا في جدة بعد التطعيم
عدد من المسجلين في الموقع المخصص للتعطيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
أفراد من «الصحة» في موقع التطعيم باللقاح (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
منسوبتان من «الصحة» في موقع التطعيم (تصوير: مديني عسيري madeeny1@)
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة مبتهجة بعد التطعيم
تطعيم أول مواطن بلقاح كورونا في جدة
أول مواطنة تتلقى لقاح كورونا في جدة تبتهل بالدعاء
إهداء وردة لأول مواطنة تتلقى التطعيم بلقاح كورونا في جدة
غرف مخصصة للتطعيم بلقاح كورونا في جدة
وصلت إلى جدة ظهر اليوم (الخميس) أولى شحنات لقاح «فايزر-بيونتيك» ضد فايروس كورونا المستجد.
ورصدت «عكاظ» لحظات بدء كوادر وزارة الصحة تطعيم الراغبين المسجلين في منصة «صحتي» باللقاح في الموقع المخصص بالصالة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وقال وزير الصحة توفيق الربيعة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا «كوفيد-19» في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
#فيديو | #عكاظ ترصد الاستعدادات لتطعيم أول مواطن ستيني بأولى جرعات لقاح #كورونا في جدة— عكاظ (@OKAZ_online) December 24, 2020
مديني عسيري @madeeny1#ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/amHpood8us pic.twitter.com/Xf8PaAViG2
#فيديو | #عكاظ ترصد تطعيم أول مواطن ستيني بأولى جرعات لقاح #كورونا في جدة— عكاظ (@OKAZ_online) December 24, 2020
مديني عسيري @madeeny1#عاجل #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/amHpood8us pic.twitter.com/XZghh2WZ12
#عاجل - #فيديو | #عكاظ تنفرد بأول تصريح لأول مواطنة تتلقى لقاح #كورونا في جدة.. فماذا قالت؟— عكاظ (@OKAZ_online) December 24, 2020
تصوير: حسين هزازي @h_hzazi#ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/amHpood8us pic.twitter.com/s0BHIE2fAc
#فيديو | #عكاظ ترصد مشاعر أول مواطن ومواطنة تلقيا التطعيم بلقاح #كورونا في جدة@h_hzazi@madeeny1#ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظhttps://t.co/amHpood8us pic.twitter.com/Gypb6a8zKA— عكاظ (@OKAZ_online) December 24, 2020