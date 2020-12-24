بحث وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثاني عشر «عبر الاتصال المرئي»، مستجدات فايروس كورونا «كوفيد 19»، بناءً على قـرار الاجتماع الطارئ لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون، المنعقد مارس الماضي. واستعرض الاجتماع جميع المستجدات المتعلقة بفايروس كورونا، خصوصاً الطفرة الجينية الجديدة، والإجراءات التي اتخذتها كل دولة والمقترحات للمرحلة القادمة، والمستجدات المتعلقة باللقاح، وتجارب كل دولة في مجال آليات توزيع اللقاح، كما أكد أهمية تبادل المعلومات في مجال انتشار الفايروس والطفرات التي تطرأ عليه واللقاحات والفحوصات وغيرها. وثمن وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الجهود الكبيرة التي يؤديها العاملون الصحيون بدول المجلس لعلاج المصابين بالمرض، ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار الفايروس، مشيدين بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية، وأكدوا أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق خلف الشائعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير المؤثقة.