دشن قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفیلي أمس (الأربعاء) الطائرات العمودية البحریة القتالیة متعددة المهمات من نوع (MH-60R)، وذلك في مطار القوات البحرية بالجبيل، بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات المختلطة (CMF) الفريق سامويل بابارو.وأعرب الفریق الغفیلي، خلال حفلة التدشین، عن فخر القوات البحریة الملكیة السعودیة بانضمام هذه الطرازات من الطائرات تماشيا مع الأهداف الإستراتیجیة للرؤیة المستقبلیة لوزارة الدفاع، التي تحظى بدعم من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وولي عهده الأمين، ونائب وزير الدفاع.وأضاف الغفيلي: «إن هذا النوع من الطائرات یمتلك أحدث التقنیات والمنظومات للحروب المضادة للأهداف السطحية وتحت السطحية، وتنفيذ جميع المهمات مع سفن جلالة الملك في مختلف الأحوال الجوية، ما یعزز من قدرات القوات البحرية لمواجهة كافة التحديات والتهدیدات بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية ولتعزيز الأمن البحري، وإحكام السيطرة البحرية للدفاع عن المصالح البحرية للمملكة».