بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أعمال وزارة الحج والعمرة والتي تضمنت تسجيل 5 ملايين معتمر ومصلٍ قدموا للمسجد الحرام منذ العودة التدريجية للعمرة، دون تسجيل أي إصابات بفايروس كورونا، وخطط الوزارة التطويرية، وفي مقدمتها البرامج التقنية والهادفة للتسهيل على ضيوف الرحمن.وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجده أمس وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن.كما استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، سُبل تعزيز التعاون المشترك مع معهد الإدارة العامة لتقديم دورات تدريبية لمنسوبي الإمارة بمختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة، واستمع لإيجاز عن الخدمات التي يقدمها المعهد في مجالات التدريب والاستشارات وغيرها، وخطط المعهد المستقبلية المزمع تنفيذها في المحافظات، وذلك خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة أمس، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، يرافقه مدير عام فرع المعهد بالمنطقة الدكتور ياسر هوساوي، ومدير عام الفرع النسوي بالمنطقة الدكتورة سارة العتيبي.