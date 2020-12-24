استعرض مجلس منطقة المدينة المنورة في جلسته الأولى في دورته الرابعة للعام الحالي المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، الدراسة المعدة من الجامعة الإسلامية بعنوان «احتياج منطقة المدينة المنورة من الجمعيات العامة والمتخصصة»، وأقر اتخاذ الخطوات اللازمة حيال تأسيس الجمعيات المقترحة، من خلال لجان الدعم الاجتماعي بالمجالس المحلية للمحافظات، مع قيام مركز دعم الجمعيات بالإمارة بإيجاد حاضنةٍ للجمعيات الناشئة، يتم من خلالها تأسيس الجمعيات المقترحة بالدراسة، بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضح أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المجلس اطلع على الدراسة المقدمة من فرع وزارة النقل بالمنطقة بشأن استلام وتسليم الطُرق بين وزارة النقل وأمانة المنطقة، والإطار الزمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 766) وتاريخ 30 /‏ 11 /‏ 1441هـ، بشأن اختصاص وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل، في ما يتعلق بالطرق المُنفذة والمستقبليّة الواقعةِ داخل النطاق العمراني وخارجه، وأوصى المجلس بتزويد وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل، بنتائج الدراسة المعدة لاتخاذ اللازم نحو توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق مُخرجاتها، مع أهمية اعتماد مشروع استكمال تنفيذ طريق الملك خالد «المرحلة الأولى» من قبل وزارة النقل، كما استعرض المجلس التقارير الختامية للجان المتخصصة بكافة القطاعات للعام 2020 واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة حيالها.