ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة الرياض 46 شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 37 مواطناً و4 مقيمين بنغلاديشيين و3 مقيمين باكستانيين، ومقيمَان من الجنسية اليمنية، بحوزتهم أكثر من 17 طنا من الحطب المحلي المعد للبيع تم تحميلها على 34 شاحنة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.ودعا المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي المواطنين إلى التبليغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة.