تعتبر سفينة الأبحاث «العزيزي» التابعة لكلية الدراسات البحرية في جامعة المؤسس، سفينة مسح بحري متعددة الأغراض، ومصممة لجميع السواحل البحرية في أنحاء العالم، مع تحديد المواقع ديناميكيا للوفاء بالواجبات التالية: الهيدروغرافيا، البحوث تحت الماء، علم المحيطات، علم الآثار البحرية، الفيزياء البحرية، الجيولوجيا البحرية، تقسيمات الكتلة الحيوية لصيد الأسماك، تدريب الطلاب.

ويبلغ طول السفينة 43 مترا وعرضها 11 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 480 ووزنها 306 أطنان.

وذكر عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل بن واهس الذبياني لـ«عكاظ» بعد زيارته لمقر السفينة الراسية حالياً في أحد الأرصفة على شاطئ جامعة كاوست بثول، أنه يتم تدريب الطلاب على سفينة العزيزي لمدة شهرين متتالية يتعرفوا من خلالها على جميع مكونات السفينة كل حسب تخصصه، مشيراً إلى أن قسم الملاحة يتم فيه التعرف على جميع أجهزة الملاحة وكذلك في غرفه القيادة والتحكم، وقسم الهندسة البحرية يتم التعرف على الإمكانات والآلات الموجودة داخل السفينة.

وفي قسم المساحة البحرية يتم التعرف على أجهزة المسح البحري وتصميم الخرائط وأخذ البيانات وتحليها في معامل المساحة ومختبر المساحة الموجود داخل السفينة.

وبين الذبياني أنه بعد الانتهاء من فترة التدريب على السفينة ينتقل الطلاب أعالي سفن أعلى البحار لإكمال تدريبهم في قسم الملاحة حيث يتم تدريبهم لمدة سنة كاملة في غرفة القيادية والتحكم داخل السفينة، وفي قسم الهندسة البحرية يتم تدريبهم لمدة 6 شهور في غرفة الآلات والإمكانات، وأيضا في قسم المساحة البحرية يتم تدريبهم على المسح البحري وتصميم الخرائط وجمع البيانات وتحليلها.

وفي ختام تصريحه أكد الدكتور الذبياني أن سفينة «العزيزي» جاهزة لعمل المشاريع والأبحاث في المسح البحري وعلوم البحار في أي من السواحل البحرية إقليمياً ودولياً، لافتا إلى أن طاقم السفينة يتكون من 25 بحاراً، وعلى متنها 12 طالبا من قسمي الملاحة البحرية والهندسة البحرية.