كرَّمت شركة المراعي الأمهات الفائزات في النسخة الثالثة من جائزة المراعي للأم المثالية لذوي الإعاقة في منطقة حائل اليوم الأربعاء.

وحضر الحفل مدير عام الشؤون الصحية بحائل الدكتور فرحان الشمري، ومدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بحائل عبد المحسن الهريش، ومدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العياد، وعدد من أمهات الأطفال المعوقين في منطقة حائل.

وقال مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي عبدالله بن ناصر العتيبي: «للعام الثالث على التوالي تؤكد المراعي التزامها نحو هذه الفئة من الأمهات العظيمات المتميزات بعطائهن، فقد أطلقنا هذه الجائزة في دورتها الأولى بالرياض ثم انتقلنا بالدورة الثانية إلى مكة وها نحن هنا في حائل لنكرم الفائزات بالدورة الثالثة للجائزة».

وأضاف العتيبي: «فاز بالجائزة هذا العام 10 أمهات حققن الاستفادة القصوى لأطفالهن من خدمات التأهيل والدمج في مراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهذا ما تسعى المراعي إلى تعزيزه من خلال هذه الشركة مع الجمعية».

الجدير بالذكر أنَّ جائزة المراعي للأم المثالية، «والتي تعدُّ الأولى من نوعها في السعودية، دُشِّنت عام 2017، وتم تكريم خمسة من الأمهات المثاليات بالنسخة الأولى في الرياض عام 2018، وتم تكريم عشرة من الأمهات المثاليات النسخة الثانية بمكة المكرمة العام الماضي 2019».