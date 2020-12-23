عقد مجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين اجتماعه الرابع صباح الاثنين بتاريخ (21/12/2020) عن بعد عبر الشبكة (On-line)، بمشاركة مسؤولي المكتبة بالمركز الرئيسي بالرياض وفرع جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية.

وقد استهل الاجتماع مدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين الدكتور جنغ، إذ رحب بجميع أعضاء المجلس وتقدم بالشكر لرئيس المجلس على دعمه المتواصل من أجل تطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتفضل رئيس المجلس فيصل بن معمر بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس، موجها الشكر والتقدير للسفير الصيني بالمملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ، وللسفير السعودي بجمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي. كما وجه الشكر لنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبدالعزيز العجلان، ومدير شركة أرامكو في آسيا أنور بن عبدالله حجازي. وأشاد بن معمر بتعامل الفرع وجامعة بكين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من جائحة كورونا، وحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطور العلاقات الثقافية والعلمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

ومن جانبه، رحب نائب مدير جامعة بكين الدكتور شين باوجيان، الذي ينوب عن مدير جامعة بكين الدكتور هاو بينغ، بأعضاء المجلس.

وقد اعتمد المجلس برنامج الأنشطة الثقافية والعلمية للعام 2021، الذي تضمن: تعزيز بناء مصادر المعلومات وتطوير خدمات المعلومات بشكل مبتكر، واستئناف الأنشطة الثقافية مع تطبيق إجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته، وتنظيم مشاريع التبادل الثقافي عبر الإنترنت (عرض الثقافة الصينية العربية)، مع التركيز على مواضيع ثقافية مختلفة كـ«تمور المملكة العربية السعودية»، «ثقافة الطعام الصينية العربية»، «الآثار الثقافية السعودية»، «الحصان»، و«الجمل» وغيرها). وتحفيز وتنظيم الطلاب للقيام بالترجمة بين اللغتين الصينية والعربية، والتعريف بالحضارة التاريخية العريقة والثقافة الاجتماعية للأمة الصينية والعالم العربي في شكل صور ونصوص، وتعزيز التواصل الحضاري المتبادل بين الصين والسعودية من خلال التواصل الثقافي.

كما اعتمد المجلس الاستمرار في تعزيز الترجمة بين الثقافتين الصينية والعربية، والقيام بعمل مميز في ترجمة ونشر «ملخص موسوعة المملكة» باللغة الصينية ومراجعة الترجمة بشكل شامل.

كما قرر المجلس إطلاق موقع إلكتروني جديد لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وزيادة تحسين خدمات الموقع وتصميمه، وتعزيز ترويج أعمال الفرع والتواصل الثقافي.

وحث المجلس إدارة فرع المكتبة على بذل المزيد من الجهد بما يخدم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية وتحقيق الأهداف التي تسهم في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وكان المجلس قد اطلع على تقرير أعمال فرع المكتبة لعام 2020، الذي تضمن القيام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات للوقاية من فايروس (كوفيد-19) لضمان سلاسة التشغيل لفرع المكتبة، وتعزيز بناء الموارد وتحسين القدرة على دعم الوثائق، وتطوير الخدمات المتنوعة بشكل مبتكر وإنشاء صورة جيدة لفرع المكتبة، كما تضمن القيام بأنشطة أكاديمية من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة العلمية.