ضبط مأمورو ضبط المبيدات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء مخالفات لبذور منتهية الصلاحية وأسمدة غير مسجلة، ومبيداً منتهي الصلاحية، وذلك في محافظة جدة، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، إن هناك حملات رقابية على أسواق ومحال بيع المبيدات لضبط المخالفين، والمبيدات غير المصرح بها مشيرا إلى استمرار الجولات بشكل دوري، وذلك للكشف على المبيدات والبذور الزراعية، مناشدا المزراعين بإبلاغ الوزارة عن حالات غش المبيدات، سواء في المحال أو الأسواق، لمساعدة الجهات المنفذة في القضاء على آفة المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها والبذور مجهولة المصدر.