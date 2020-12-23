تواصل وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في الإدارة العامة للطرق والإنارة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال التشييد والصيانة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ القطع الصخري في «مخطط الشرائع 11» بمساحة 4500م٣، وتوسعة طريق المدينة، وتركيب عدد 350 نيوجرسي في بحرة، إلى جانب أعمال السفلتة لعدد 23 من الشوارع شملت (طريق الملك فيصل بالسيل - شارع الإمام البخاري - وعدد من الشوارع بمخطط ولي العهد - طريق المدينة)، بأطوال بلغت 7052م ومساحة اسفلت 78.490م٢، كما تضمنت الأعمال تنفيذ الدهانات المرورية بطريق العكيشية وشارع التقوى 1620م.ط.

وتأتي هذه الأعمال المستمرة للرفع من كفاءة وجودة الطرق، لأهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام.