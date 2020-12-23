قام مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، بزيارة إلى عدد من مدارس مكتب الجنوب في العاصمة المقدسة، حيث اطلع على سير الاختبارات عن بعد وجهود الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس، في متابعة أعمال التصحيح والرصد والتدقيق ومعالجة الفاقد التعليمي، كما قام الزايدي بزيارة لمجموعة من المدارس في محافظة الكامل، اطلع خلالها على سير الاختبارات عن بعد، وجهود المكتب في تقديم الحصص الإثرائية والفاقد التعليمي، محفزًا زملاءه القادة والمعلمين على المزيد من العطاءات ودعم الطلاب في منصة مدرستي، كما قام بعد انتهاء الزيارة بعقد اجتماع مع قيادات مكتب التعليم بمحافظة الكامل، وذلك بحضور المشرفين التربويين جرى خلاله استعراض الجهود المقدمة لدعم العملية التعليمية، وفرص تحسين النواتج، مؤكدًا ضرورة تفعيل حصص معالجة الفاقد التعليمي، ومتابعتها مشددًا على عظم المسؤولية في الإشراف التربوي.

بعد ذلك قام بتفقد المبنى الجديد لمدرسة العياب المتوسطة وثانوية الخطاب السلمي، وذلك خلال زيارته لمحافظة الكامل اطلع على مرافق المبنى من الفصول الدراسية، والتجهيزات الخاصة بصالات الأنشطة المختلفة والملاعب، منوهًا بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم كافة المشاريع التعليمية.