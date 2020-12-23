واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وأسفرت الحملات عن مصادرة 9 عربات خشبية مخصصة لبيع الخضار والفواكه بصورة عشوائية مخالفة، كما أسفرت عن ضبط 459 كيلوغراما من الخضروات والفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، قامت الفِرق الرقابية في بلدية جنوب مكة الفرعية، بضبط مطعم يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية، إضافة إلى تشغيل عمالة دون شهادات صحية، وتم إغلاق المطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، إذ تم إتلاف 15 كيلوغراما من اللحوم مجهولة المصدر، و20 لترا من السلطات معدة بطريقة غير صحية.

وأكَّدت وكالة البلديات أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في المحلات الغذائية والعاملين بها، لافتة إلى أن للمواطن والمقيم دوراً كبيراً في الحد من انتشار الباعة الجائلين، وذلك من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

من جهة أخرى، أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً موجوداً داخل عمارة سكنية لتخزين المواد الغذائية، وذلك ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم ضبط المستودع المخالف وغير مرخص من البلدية، وتم رصد عدد من المخالفات بداخلة منها تخزين المواد الغذائيه بتكدس، وسوء حفظ المواد الأولية، مبيناً بأنه تم إتلاف 8 أطنان من المواد الموجوده داخل المستودع، وتم إغلاق المستودع وإكمال اللازم من قبل المراقبين، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكَّد «المالكي» استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المستودعات في نطاق البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.