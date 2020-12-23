أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 177 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 169 حالة تعافٍ إضافية، 9 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361536 حالة ، من بينها 2970 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 383 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352418 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6148 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.