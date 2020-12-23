أصرّ معلم لمادة اللغة الإنجليزية على الحضور إلى مدرسته، والإشراف على أداء طلابه للاختبار رغم إصابته بكسر في القدم، رافضاً البقاء في منزله رغم منحه إجازة مرضية لعدة أيام.

وتحامل المعلم بثانوية عرفات بجدة عبدالله شعيب على إصابته البالغة، وحضر على عكازين وذلك لمتابعة طلابه والإشراف على أدائهم للاختبارات، إذ لم تثنه إصابته أو إجازته عن مواصلة أداء رسالته السامية تجاه طلابه.

من جانبه، أشاد مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي بهذا النموذج المشرف للمعلم الحريص على أبنائه الطلاب، المستشعر لمسؤوليته تجاههم في مثل هذا الوقت المهم، وتركه للراحة واختياره أداء واجبه رغم الألم والمشقة.

وقال: «نحن فخورون بما قام به المعلم عبدالله وبأمثاله من المعلمين والمعلمات، داعين له بالشفاء العاجل».