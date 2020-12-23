بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.

وأعرب الملك عن التهاني الصادقة والأمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية غانا.

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، مشيداً بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجياً لفخامته دوام الصحة والسعادة، وللشعب الغاني المزيد من التقدم والرقي.