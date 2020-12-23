أعلنت أمانة جائزة الأميرة نورة للتميز النسائي فتح باب الترشيح للدورة الثالثة من الجائزة 1442/‏ 2021، اعتبارا من أمس (الثلاثاء)، وحتى 31 يناير 2021، وذلك في 6 فروع، هي: الطب (أبحاث الأمراض المعدية من الوقاية للعلاج)، والعلوم الطبيعية (إسهامات المرأة العلمية في مجال الدراسات البيئية)، والأدب (الرواية)، والفنون (توظيف الفن في خدمة قضايا المجتمع)، والمشاريع الاقتصادية (مشاريع اقتصادية ناشئة)، وأخيرًا الأعمال الاجتماعية (مبادرات خدمة المجتمع في القرى والهجر بالمحافظات).وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية وتسليط الضوء عليها، وتقدير المتميزات والمبدعات، ودعم العمل النسائي المميز في صورتيه النظرية والعملية، إضافةً إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة. من جهتها، نوهت رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن رئيسة لجنة الجائزة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، إلى أنّ الجائزة أول جائزة سنوية للمرأة السعودية، وتحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للاحتفاء بالإنجازات المتميزة للمرأة السعودية، مثمنة للقيادة الرشيدة الدعم غير المحدود للمرأة السعودية في تعزيز حضورها ومشاركتها الوطنية في مسيرة التنمية.يذكر أن أمانة الجائزة أكدت إمكانية الترشيح لجائزة التميز النسائي عن طريق الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، أو المؤسسات العلمية والثقافية المعتبرة، أو عن طريق الأفراد، وفق الشروط والمعايير التي وضعتها اللجان الخاصة بالجائزة، ودعت الأمانة الراغبين في التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني: http:/‏/‏nourahprize.com.