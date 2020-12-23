استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الثلاثاء)، سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن. واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استقبل الجبير سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.