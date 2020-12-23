أيدت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ورقتي عمل سعوديتين بعنوان «اليوم العالمي لأمن الطيران المدني» و«المنصة الإلكترونية للشحن الجوي - وشج».جاء ذلك أثناء مشاركة المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في الاجتماع الـ31 لخبراء أمن الطيران بـ«إيكاو»، الذي عقد (الثلاثاء) عن بعد. ومثل وفد المملكة المشارك في الاجتماع مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد الفوزان، الذي أكد قيام المملكة بالمشاركة في تقديم ورقتي عمل أخرى مع الدول الأعضاء بالمنظمة بعنوان «استخدام الوسائل الحية في الشحن الجوي والبريد»، و«التحقيق الأمني».يذكر أن المملكة تشارك بشكل فاعل ومؤثر في مثل هذه الاجتماعات بهدف دعم التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يعزز حضورها ووجودها الدولي والإقليمي ووضع القواعد والتوصيات والمواد الإرشادية التي تكفل حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع. كما تبذل المملكة في هذا الإطار جهودها في تطوير أمن الطيران المدني وتبادل الخبرات للارتقاء بالمنظومة الأمنية في المطارات لتطبيق الإجراءات الأمنية وفق أعلى المعايير الدولية في المطارات، وتأهيل ورفع كفاءة العناصر الوطنية المؤهلة في مجال أمن الطيران.ويعقد اجتماع خبراء أمن الطيران بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بشكل سنوي، ويضم خبراء أمن الطيران بالدول الأعضاء بالمنظمة وبمشاركة عدد من الدول والشركات المصنعة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي.