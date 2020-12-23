في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة للفئات الأكثر احتياجاً في العديد من دول العالم الإسلامي، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء)، مئات الحقائب الشتوية في قرى سخرا، وقريلاكو، وقوبين بمنطقة سوات التابعة لإقليم خيبر بختون خوا بجمهورية باكستان الإسلامية، وفي مدينة دروش بمنطقة شترال التابعة لإقليم خيبر بختون خوا، استفاد منها 7305 أفراد ضمن المستفيدين من مشروع توزيع الكسوة الشتوية لعام 2020.