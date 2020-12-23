أكدت وزارة الصحة عدم رصد أي إصابة بفايروس كورونا المتحور في المملكة، مشيرة إلى أن الفايروس المتحور لا يختلف عن «كوفيد 19».ونصحت الوزارة بتجديد أخذ التطعيمات الموسمية لتفادي تحور الفايروسات، موضحة أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة أثبتت فاعليتها ضد الفايروس.وأضافت، خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء): «جميع الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمواجهة كورونا المتحور.. وإصابات كورونا في المملكة تحت السيطرة وتشهد تراجعاً مستمراً.. ومن النادر أن يصاب الشخص بفايروس كورونا مرتين».وذكرت الوزارة، أن بعض طفرات الفايروسات قد تؤدي إلى تقليل تأثيرها، لافتة إلى أن خطة توزيع اللقاح مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير.وشدد متحدث الصحة، على أن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها المملكة أثبتت أهمية صحة الإنسان، وأن صحة المواطن والمقيم تشكل أولوية.وتابع: «كل الإجراءات التي اتخذت استباقية لإتاحة المجال للتقييم، وفرصة مهمة للاطلاع على الدراسات وتحليلها، وبعدها التقييم للإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع، ونذكِّر الجميع بأن نكون دائماً على ثقة بما يُتخذ من خطوات وإجراءات، ولدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون المستجدات كافة المتعلقة بهذه الجائحة».من جانبه، أوضح مركز الوقاية من الأمراض، أن اللقاحات الجديدة أثبتت فعاليتها مع الفايروس المتحور، مشيراً إلى عدم وجود دليل علمي مثبت على أنه أكثر ضراوة، ولكنه قد يكون أسرع انتشاراً.وأشار المركز إلى أن جميع الفايروسات معرضة للتحور، لافتاً إلى أنه في حال وجود تحور كبير في الفايروس سيكون هناك لقاحات فعالة.من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (181) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361359) حالة، من بينها (2971) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (404) حالات حرجة، كما تم تسجيل (160) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (352249) حالة.كما بلغ عدد الوفيات (6139) حالة، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة، فيما تم إجراء (39610) فحوصات مخبرية جديدة.