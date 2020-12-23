وجهت وزارة التعليم بقياس الفاقد التعليمي لدى الطلاب في المراحل كافة، وتشكيل لجنة للإثراء التعليمي ومعالجة الفاقد في كل مدرسة تحدد الفاقد التعليمي في المواد الدراسية لكامل الفصل الدراسي الأول، ومن ثم إعداد جدول زمني لتنفيذ إجراءات المعالجة وتقديم الإثراءات التعليمية. وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ برامج معالجة الفاقد التعليمي عن طريق منصة مدرستي وإعداد خطط ودروس علاجية لهذا الشأن.ونجحت وزارة التعليم في قيادة الميدان التعليمي إلى تطبيق الاختبارات عن بعد بشكل سلس وناجح لترسم بذلك نهاية سعيدة وناجحة لفصل دراسي رقمي درس فيه نحو ٧ ملايين طالب عن بعد. وعلى رغم حداثة التجربة إلا أنها أثبتت منذ يومها الأول قدرة الطواقم التعليمية والتربوية في الميدان على تحقيق أعلى مؤشرات الأداء في هذا الجانب، إذ انعكس ذلك جليا في الاستعداد الجيد قبل انطلاق الاختبارات، وكذلك في إدارة وتسيير أعمالها التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع.