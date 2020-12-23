أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) أمس، اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لانضمام «موهبة» إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية وبهذا تعتبر «موهبة» أحد المراكز الــ (26) للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).وقد مثل «موهبة» في التوقيع نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان ومثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية في التوقيع نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.وأكد الدكتور باسل السدحان نائب الأمين العام لموهبة في كلمته، أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.وأضاف، «وجدت موهبة أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، والتي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص».وذكر السدحان، أن الهدف من الانضمام لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية يحقق الأهداف السامية لـ «موهبة» وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها والتي من أهمها، المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، البحث في التقنية السابقة، والمساهمة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها، والمشاركة في تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية التي يقوم بها طلبة موهبة خلال المسابقات المحلية والدولية.