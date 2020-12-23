استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.كما التقى في القصر الحكومي بتبوك أمس، أبناء الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر البلوي – رحمه الله -.وأعرب الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر وأشقاؤه عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.