أكدت وزارة الصحة عدم رصد أي إصابة بالسلالة المتحورة من فايروس كورونا «كوفيد -١٩» في السعودية، مشيرة إلى أن الهدف من تعليق السفر عائد على تقليل احتمال دخول أشخاص مصابين بهذا التحور إلى المملكة، ومشددة في الوقت ذاته على أن الإصابات بكورونا في السعودية «تحت السيطرة».

وأوضحت وزارة الصحة في مؤتمر علمي الخاص بتحور فايروس كورونا «كوفيد-١٩» أمس (الثلاثاء)، أن الخطوات الاستباقية والوقائية ستساهم في سلامة المجتمع وتحقيق مزيد من المكاسب لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى أن خطة توزيع اللقاح مستمرة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

ولفتت الصحة إلى تسجيل آلاف الطفرات في فايروس كورونا (كوفيد-١٩) حول العالم لم يكن لها أثر واضح على سرعة انتشار الفايروس أو ضراوته، مشيرة إلى أن التحور المسجل في بريطانيا لا يسبب تزايدا في معدل الوفيات.

وحول فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية وإعادة منع التجول بسبب التحور الجديد، أكدت الصحة أن كل الإجراءات التي اُتخذت استباقية؛ لإتاحة المجال للتقييم، مشيرة إلى أنها تعكف على الاطلاع على الدراسات وتحليلها، وتقييم الإجراءات النهائية المناسبة للأوضاع.

وفي سياق متصل أهابت السفارة السعودية في لندن بالسعوديين المتواجدين في بريطانيا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الصادرة من الحكومة البريطانية، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية لحين رفع قرار التعليق والسماح بإعادة جدولة رحلاتهم.