واصلت الفرق الرقابية التابعة لوكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية الجولات الرقابية المكثفة على الأسواق العشوائية الواقعة بحي النكاسة والهنداوية بمكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة إدارة الضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، إذ تم مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة وجرى إتلافها بالطرق الصحية المتّبعة.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي على الأسواق العشوائية وتحرص على الحد من هذه المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، لافتاً بأن الفرق الرقابية في البلدية تعمل على مكافحة الظواهر السلبية بصفة مستمرة، مشيراً إلى إتلاف أكثر من نصف طن أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ومصادرة 15 عربة خشبية مليئة بالخضراوات والفواكه تقدر حمولتها بنحو 100كجم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، إضافةً إلى إتلاف 11 مبسطا لبيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية من ضمنها 3 كراتين دواجن مجمدة.

وأكَّد «مكاوي» أن الحملات الميدانية مستمرة على الأسواق العشوائية لتصحيح الظواهر السلبية، وتعزيز الإجراءات الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.