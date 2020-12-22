أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني مساء اليوم (الثلاثاء) في لقاء مفتوح نظمته غرفة حائل مع رجال وسيدات الأعمال، بحضور نائب رئيس غرفة حائل فهد فايد الشمري، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية فريح عياد الشمري، وأعضاء مجلس ادارة غرفة حائل، وعدد من رجال الأعمال، على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال في المنطقة، وتطويرها لدعم وزيادة نسبة التوطين في سوق العمل. وأضاف الجعويني خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» أن الصندوق لديه أدوار ومهام متنوعة ومهمة لدعم وتمكين منشآت القطاع الخاص تغطي مجال دعم التوظيف والتدريب، مشيراً إلى العمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لمعرفة احتياج المنشآت من الفرص الوظيفية من خلال الشراكة الحقيقة الفعالة لتوفير وظائف مستدامة لأبناء وبنات الوطن ورفع مهاراتهم وتنافسيتهم في سوق العمل.

ولفت مدير عام «هدف»، إلى أنه تنبثق من استراتيجية الصندوق الجديدة 3 أبعاد رئيسية وهي إعادة بناء البرامج وإطلاق مبادرات جديدة، والمواءمة مع المشرع، مبينا أنه يجري العمل إلى إنشاء مجلس استشاري دائم يتضمن ممثلين من القطاع الخاص، بحيث يكون على معرفه واطلاع بالبرامج والمبادرات الهادفة لدعم القوى الوطنية وزيادة نسبة التوطين.

وأضاف، أن المرصد الوطني للعمل يساعد على توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل في المملكة، من خلال عديد من القنوات ومنها الدراسات المسحية وتحليل التقارير المتخصصة للسوق.

وأجاب الجعويني، في ختام اللقاء على استفسارات رجال وسيدات الأعمال حول الأمور ذات العلاقة بدعم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص.