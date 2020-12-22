أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) اليوم (الثلاثاء) 22 ديسمبر 2020 اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لانضمام «موهبة» إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية. وبهذا تعتبر «موهبة» أحد المراكز الـ(26) للشبكة الوطنية لدعم الملكية الفكرية (TISC).

ومثل «موهبة» في التوقيع نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، ومثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية في التوقيع نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.

وأكد نائب الأمين العام لموهبة الدكتور باسل السدحان في كلمته أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

وأضاف: «وجدت موهبة أن هذه المبادرة الوطنية من الهيئة السعودية للملكية الفكرية تحقق أحد أهداف رسالتها، التي تمكنها من الوصول والاستفادة من الخبرات التقنية والعلمية، وتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والتقنية وتحليلها، إضافة إلى رفع المعرفة بمميزات حقوق الملكية الفكرية بشكل عام، والحصول على معلومات عن براءات الاختراع على وجه الخصوص».

وذكر السدحان أن الهدف من الانضمام لشبكة مراكز دعم الملكية الفكرية يحقق الأهداف السامية لـ«موهبة» وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لمنسوبيها وطلبتها، التي من أهمها المساعدة في خدمات البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية والمعلومات التقنية، والبحث في التقنية السابقة، والمساهمة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية لطلبتها ومنسوبيها، والمشاركة في تطوير النتائج البحثية للمشاركات العلمية التي يقوم بها طلبة موهبة خلال المسابقات المحلية والدولية. وأضاف السدحان: «إضافة إلى خدمات إرشادية أخرى وداعمة مصممة حسب احتياجات طلبة ومنسوبي موهبة ومن أهمها الإرشاد والتوجيه بشأن الملكية الفكرية بما يساهم في تمكين عملية الابتكار ككل، من ولادة الفكرة إلى تسويق المنتج المحمي ببراءة الاختراع، والإرشاد والتوجيه بحقوق الملكية الفكرية، مثل استخدام براءات الاختراع، والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف».

وعبر نائب أمين عام موهبة عن شكر موهبة للهيئة السعودية للملكية الفكرية على مبادرتها الرائدة بإنشاء هذه الشبكة ودعمها لتحقيق الهدف الأسمى منها.

كما رحب المهندس سامي السديس بانضمام موهبة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية التي تمكن المستخدمين من اكتساب المهارات التقنية اللازمة للبحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأنظمة الملكية الفكرية والاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للطلبة المبتكرين ومنسوبي موهبة.