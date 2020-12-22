في لقاء مع كتاب الرأي بديوانية الجمعية السعودية لكتاب الرأي التي عقدت في مدينة جدة، قدم الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كسنارة برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة، من خلال إتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ويعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصادات المنظومة وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص.