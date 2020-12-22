أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بدور رجال الأمن السعودي، وعده مفخرة كل مواطن، مثمناً خلال استقباله بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة بمناسبة يوم الشرطة العربية منجزات الجهات الأمنية وجهودها المباركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق النظام وفق أحدث تطور نوعي وتقني وفني في كافة المجالات.وتسلم الأمير حسام كتيب عن نشأة الشرطة منذ توحيد الجزيرة العربية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله.وقدم اللواء الحربي عرضاً مرئياً عن الجهود الأمنية لشرطة المنطقة وأفرع الجهات الأمنية التابعة للأمن العام بالمنطقة تضمنت مقاطع لتعقب وضبط مخالفي نظام العمل والإقامة وأمن الحدود، وضبط مخالفي عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.يذكر أن يوم الشرطة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام متزامناً مع ذكرى أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب..