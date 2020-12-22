أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 181 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 160 حالة تعافٍ إضافية، 8 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361359حالة، من بينها 2971 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 404 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352249 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6139 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.