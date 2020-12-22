أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لـ«عكاظ»: أن المرأة السعودية تقود إدارات عمومية وقطاعات أعمال في المؤسسة، وسيكون لها دور كبير مستقبلا، وسيتم تكليف مساعدات لمديري عموم المناطق. وقال: ستكون مشاركتها أكبر وأوسع في 2021.

وأوضح خلال زيارته لمنطقة نجران أن لدى المؤسسة أكثر من 50 تخصصا منها المتقدمة كصيانة الطائرات. وقال إن منطقة نجران مقبلة على نقلة كبيرة على مستوى التوسع بمجال التدريب التقني والمهني للبنات، أو ما يتعلق بالبرامج التدريبية مع احتياجات المنطقة.

وأضاف الفهيد أن هناك لقاءات تعقد بين قيادات المنطقة ورجال الأعمال لمعرفة احتياجاتهم «ونسعى لتلبيتها لتحقيق تطلعات المتدربين وأولياء أمورهم».