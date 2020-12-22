صرّح مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن و3 مخالفين لنظام الإقامة، أحدهم من الجنسية الفلبينية، واثنان من الجنسية البنغلاديشية، تراوح أعمارهم بين (العقدين الثالث والرابع)، وذلك لامتهانهم مخالفة أنظمة الحماية الخاصة بهيئة الاتصالات من خلال المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أحد المتاجر وسط مدينة الرياض غطاءً لارتكاب جرائمهم، وضبط بحوزتهم 322 شريحة اتصال لعددٍ من الشركات المشغلة للاتصالات بالمملكة، وجهاز قارئ البصمة، وجهاز قارئ للبيانات، و15 جهاز جوال، وقصاصات مطبوعة لبصمات مجهولين ومبلغ 13907 ريالات. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.