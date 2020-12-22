برعاية محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وتحت شعار «ضع بصمتك وارتقِ بمدينتك»، تواصل جائزة جدة للإبداع بعامها الرابع، ضمن ملتقى مكة الثقافي، استقبال المبادرات عبر المنصة الإلكترونية للجائزة.

وتضم الجائزة بالنسخة الحالية 6 مجالات، هي: «الإبداع في العالم الرقمي، الإبداع الحكومي، الإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي، إبداع رواد الأعمال، الإبداع في تحسين جودة الحياة».

فيما تهدف الجائزة لاستكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم، وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من محافظة جدة.

هذا وأكد الأمير مشعل بن ماجد، في وقت سابق، أن الجائزة بعامها الرابع ستهتم بالتقنية، داعياً المبدعين والمبدعات لدعم المبادرة بالأفكار المميزة التي تحقق أهدافها وتخدم المجتمع، ومتفائلاً سموه وفخوراً بشباب الوطن ومشاركتهم بهذا الجانب.

يذكر أن المنصة الإلكترونية للجائزة www.jeddahawards.org تواصل استقبال المبادرات حتى الـ19 من جمادى الأولى 1442 الموافق الثالث من يناير 2021.