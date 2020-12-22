أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تذليل الصعاب كافة وتذليل العوائق المحتملة والمؤثرة على سير الاختبارات النهائية.وتطلع عبر مكالمة هاتفية مع مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق حنش بحضور مديري شركة الاتصالات السعودية بمنطقة الباحة المهندس عبدالله المرطان وشركة الكهرباء بمنطقة الباحة المهندس صالح عسيري، لتأمين كل ما يلزم لأداء أكثر من 55 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس المنطقة بيسر ومرونة عالية،وتابع الأمير حسام بن سعود أمس سير الاختبارات، وشدد على أداء الجهات المعنية بالتقنية والكهرباء دورها على أكمل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت على الطلاب والطالبات أداء اختباراتهم عن بعد، ووجه بتذليل الصعوبات وتحجيم عوائق التقنية ووضع أسرع الحلول الفورية لها.