نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ومواساتهما، إلى الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد في وفاة والدهم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله -، وذلك خلال استقبالهم لسموه في دار سلوى. وسأل سموه الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.