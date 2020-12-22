علمت «عكاظ» بأن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وليد بن محمد الصمعاني، أصدر تعميما لرؤساء محاكم الاستئناف والدرجة الأولى حول ما تمت ملاحظته من قيام بعض الدوائر بإصدار أحكام بعدم الاختصاص بالمخالفة لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة وما استقر عليه عمل المحاكم، أو في مسائل خاضعة للاجتهاد، ما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي ويستوجب إعمال اختصاصات المجلس في اتخاذ الإجراء النظامي تجاه الدائرة الصادرة منها المخالفة.وطالب المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم بتزويده بأي حكم يصدر من أي من دوائر المحكمة بعدم الاختصاص أو بتأييد الحكم بعدم الاختصاص فورا وإرساله إلكترونيا، وتسلمت إدارة التفتيش القضائي صورة التعميم للمتابعة ورصد أي تجاوزات من هذا التعميم بشأن أي مخالفة تتصل بهذا الموضوع. وأكد المحامي سعد الباحوث، بأن هذه الخطوة تنهي الأحكام بعدم الاختصاص التي تصدر عادة بعد جلسات عدة، في حين أن الفصل في الاختصاص يكون في بداية الدعوى طبقا لنظامي المرافعات الشرعية، وذلك حفاظا على جهد ووقت المحاكم وعدم إطالة أمد القضية أمام الخصوم. وأضاف أن النظام نص على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.