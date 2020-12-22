أحالت إدارة الالتزام بصحة الطائف طبيبة تعمل بمنشأة صحية خاصة إلى النيابة العامة وللجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، لممارستها العمل دون ترخيص وليس لديها تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما أنها ليست على كفالة المنشأة.وعلمت «عكاظ» أن الطبيبة كانت تعمل في عيادة الأسنان يوم الجمعة فقط دون أيام الأسبوع الباقية، وذلك بعد اتفاق بينها وبين المنشأة الصحية الخاصة، كما أنه لم يسبق لها أن أصدرت تصنيفا مهنيا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفي أثناء الجولة التي قامت بها إدارة الالتزام بصحة الطائف خلال يوم الجمعة، الذي يعد إجازة رسمية، تبين من خلال الاستفسار عن أطباء العيادات في المنشأة، عيادة تلو الأخرى، وجود تلك الطبيبة المخالفة وهي على قيد العمل منذ فترة أقل من عام. وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أن إدارة الالتزام أصدرت قرارا بإيقاف الطبيبة عن العمل بشكل فوري، وإحالة القضية للنيابة العامة وللجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بسبب عملها دون تصنيف مهني أو رخصة مزاولة المهنة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنشأة الصحية التي قامت بتشغيل الطبيبة بشكل مخالف.تجدر الاشارة إلى أن إدارة الالتزام تقوم بجولات مكثفة على المؤسسات الخاصة بهدف التأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، وكذلك مدى التزام الممارسين الصحيين من الأطباء وبقية التخصصات برخص مزاولة المهنة والتصنيف المهني باعتبارها شرطا لممارسة المهنة.