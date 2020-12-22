كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الاهتمام بدراسة ومتابعة فايروس كورونا المتحور، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمنع السفر لتقييم الوضع حتى نتفهم طبيعة هذا الفايروس المتحور.وأضاف: «مبدئياً إذا أصيب شخص بفايروس كورونا المتحور فهو مشابه لفايروس كورونا المتعارف عليه، وليس أسوأ منه، واللقاح فعال معه، وهذا من الأمور المبشرة بالخير، أما في ما يخص أنه أسرع انتشارا أم لا فهذا الأمر تحت الدراسة والتقييم حاليا».جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة القريات أمس (الإثنين)، لتدشين مشاريع صحية بتكلفة 56 مليون ريال، ووضع حجر الأساس لمشاريع أخرى بتكلفة تتجاوز 38 مليون ريال، بتشريف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.