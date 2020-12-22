أكدت مديرة قسم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند، عدم تسجيل المنظمة حتى الآن أي تأثير لطفرة كوفيد 19 الجديدة على معدل الوفيات بسببه، وقالت: لا يوجد ما يثير الدهشة في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية في ما يحدث الآن، لأن الفايروسات يمكن أن تتحور، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم هل تغير تأثير فايروس كورونا على البشر.وأضافت: «من المستبعد أن يكون للسلالة الجديدة من الفايروس أي تأثير على قدرة اللقاح، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة والتحليل»، وطالبت بعدم الذعر والخوف مما يحدث حالياً، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها دول عدة لكبح انتشار الطفرة الجديدة من كوفيد، و«لن يكون انتشارها سريعا في الفترة التي تسبق الاستخدام المكثف للقاحات».