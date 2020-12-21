تواصل «صحة الرياض» جهودها في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بتطعيم لقاح الإنفلونزا، وذلك عبر تقديم التطعيم للزوار والمشاركين ومخالطي الإبل في المهرجان، حيث تجاوز عدد المستفيدين من حملة التطعيم «4154» مستفيداً.

وأوضحت «صحة الرياض» أن فرق التطعيم موجودة في المواقع التابعة لها لتقديم خدمات التطعيم للزوار والمشاركين في المهرجان، ولمست فرق التطعيم تجاوبًا كبيرًا وإقبالًا من المخالطين من الفئات الأكثر تعرضًا للإصابة.

وشددت «صحة الرياض» على ضرورة أخذ اللقاح لكل من: الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، وكبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وفي الإطار نفسه، واصلت فرق «صحة الرياض» للتوعية استهداف زوار المهرجان بالرسائل التوعوية، حيث قامت فرق التوعية بتوزيع رسائل حول كورونا كوفيد 19 و الأمراض التنفسية، والإنفلونزا وغيرها.

وأوضحت «صحة الرياض» أنها تسعى لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المهرجان وزواره طيلة فترة المهرجان، حيث تكون مشاركتها عبر مجمع عيادات داخل مقر المهرجان يعمل على مدار 24 ساعة، وتضم عيادة الفرز، والعيادة الوقائية، والعيادة العلاجية، والعيادة التنفسية بالإضافة إلى عيادة متنقلة للتعامل مع الحالات بشكل سريع.

وأبانت بأنها قد عزَّزَت الخدمات الطبية للمهرجان عبر مركزين للرعاية الصحية بالقرب من المهرجان وهي: مركز رماح الصحي ومركز الرمحية الصحي.

وأشارت إلى أن مشاركة الصحة تشمل أيضًا مستشفى رماح العام وهو بالقرب من مقر المهرجان، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات العلاجية طيلة فترة المهرجان.