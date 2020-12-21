نقل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومواساتهما، إلى الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد، والشيخ صباح ناصر صباح الأحمد والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد في وفاة والدهم الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله-، وذلك خلال استقبالهم له في دار سلوى.وسأل الأمير تركي بن محمد بن فهد، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.