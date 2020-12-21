أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 168 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 211 حالة إضافية، وتسجيل 9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361.178 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 410 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352.089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6131 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.48%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.81%، وبلغت نسبة الوفيات 1.69%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة مكة المكرمة (45)، منطقة الرياض (31)، المنطقة الشرقية (25)، منطقة الباحة (15)، منطقة عسير (14)، منطقة المدينة المنورة (10)، منطقة القصيم (7)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة نجران (6)، منطقة الجوف (4)، منطقة تبوك (2)، منطقة جازان (1)، منطقة حائل (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (29)، جدة (21)، مكة المكرمة (10)، العقيق (9)، المدينة المنورة (8)، الدمام (7)، طريف (7)، الطائف (6)، نجران (6)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (64)، جدة (18)، المدينة المنورة (14)، ينبع (14)، الطائف (12)، الدمام (10)، مكة المكرمة (7)، المجمعة (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.