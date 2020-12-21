بحثت اللجنة المالية - إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى - في اجتماعها عبر الاتصال المرئي، برئاسة صالح بن منيع الخليوي، ما ورد في التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق للعام المالي 1440/‏1441، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان. وأوضح الخليوي، أن اللجنة ناقشت ما تضمنه التقرير من معوقات وتحديات تواجه المركز في أدائه لمهماته لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات التي أُسس لأجلها، مشيرا إلى أن مسؤولي المركز استعرضوا في الاجتماع أبرز المنجزات التي حققها خلال عام التقرير، كما طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الأسئلة والاستفسارات والمقترحات للمسؤولين في المركز، وقدموا عدداً من الملحوظات والآراء بشأن التقرير.