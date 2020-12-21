عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» يعقد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اليوم (الإثنين)، أعمال الدورة الـ37، برئاسة تونس خلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وقالت الجامعة العربية، في بيان أصدرته أمس: سيتضمن الاجتماع عددا من البنود من بينها مؤتمر الإسكان العربي السادس وموضوعه «سياسات وإستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحد من انتشارها»، المقرر عقده يومي 22 و23 ديسمبر الجاري، والمؤتمرات المستقبلية، ومنها المؤتمر السابع الذي ستستضيفه مصر عام 2022، والدول التي ستستضيف مؤتمر الإسكان العربي «2024 و2026 و2028»، فيما أشار البيان إلى أن الاجتماع سيبحث مستجدات الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وما يتعلق بعقد دورة تدريبية لمنسقي الاتصال من الدول العربية خلال الربع الثالث من العام القادم، بهدف تدريبهم ورفع قدراتهم حول الطرق المثلى لإدخال البيانات على الموقع، وسيركز على دعم الدول العربية لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية المكتب التنفيذي للجمعية العامة لموئل الأمم المتحدة لعام 2030.