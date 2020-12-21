نعى الدیوان الأمیري في الكويت أمس (الأحد)، الشیخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير الكويت الراحل، عن عمر یناهز 72 عاماً.وأضاف البيان الأميري، أن جثمان الراحل سیوارى الثرى عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم (الإثنین).وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.