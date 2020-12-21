أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير المناخي للحالة السائدة والمتوقعة على المملكة لفصل الشتاء للعام الحالي.وتوقع المركز هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم المناطق، بدرجات حرارة سطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة، بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي، وحول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة (ــ1) أقل من الطبيعي.وأشار إلى احتمالية وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبيناً أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، إنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تُبثّ في الموقع الإلكتروني للمركز (www.ncm.gov.sa).وحول التوقعات الفصلية لشتاء 1442، 2020-2021 لأشهر (ديسمبر - ويناير - وفبراير) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون فصل الشتاء في المملكة الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوب بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي، إذ يبدأ فصل الشتاء فلكياً في يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020 وينتهي في يوم الأحد 20 مارس 2021.