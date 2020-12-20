شهدت منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بينبع الصناعية اليوم, وصول أكبر المحولات الكهربائية سعة 500 ميجا واط والمُصنَّع من قبل شركة Hyosung بدولة كوريا الجنوبية لمشروع تصميم وإنشاء محطة كهرباء توزيع رئيسية - 16P بمنطقة التوسع الصناعي المُنفَّذ من قبل شركة سيمنس السعودية المحدودة، وتبلغ قيمة المشروع 244 مليون ريال وبنسبة إنجاز 58,52%.

ويعد المشروع ضمن تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بطاقة استيعابية 1000 ميجا واط، ويخدم منطقة توسعة الصناعات البتروكيماوية والخدمات اللوجستية بالمدينة.